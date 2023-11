Baby pit stop per i neonati. Nei distretti la comfort zone per l’allattamento al seno

Baby pit stop per la cura dei bambini e il comfort delle mamme. Sono stati inaugurati nei giorni scorsi sul territorio comunale, alla casa della salute di Carrara centro, al distretto sanitario di Avenza e al distretto sanitario di Marina di Carrara, tre Baby Pit Stop dedicati alle mamme che desiderano allattare i propri bambini in uno spazio confortevole e attrezzato dove avere spazio e igiene per il cambio dei pannoloni. La zona comfort che è stata creata è di facile accesso, con una poltrona dedicata e un fasciatoio e rappresenta una sosta sicura per allattare. Tutti e tre i fasciatoi sono stati donati dall’Associazione Donatrici Italiane Sangue e Cordone Ombelicale (Adisco), che è presente da molti anni su tutto il territorio nazionale e opera anche sul territorio apuano e lunigianese, favorendo la cultura della donazione del sangue del cordone ombelicale. Nella provincia di Massa e Carrara la presenza dei Baby Pit Stop è molto diffusa, grazie anche alla sensibilità di Asl e amministratori pubblici.

Alle inaugurazioni erano presenti, tra gli altri, la responsabile della Zona Apuana Monica Guglielmi, la vice sindaca Roberta Crudeli, la presidente dell’Associazione Adisco - sezione di Massa Carrara Luisella Nelli, il coordinatore sanitario della zona Apuana Mario D’Amico, la responsabile del Consultorio apuano Patrizia Monteleone e la responsabile delle ostetriche dell’ambito territoriale di Massa Carrara Elisa Bruschi. I Baby Pit Stop Unicef, ispirati all’iniziativa omonima dell’organizzazione di volontariato internazionale La Leche League (Lega per l’Allattamento Materno), sono ambienti protetti in cui far sentire le mamme a proprio agio nell’allattare il loro bambino e nel provvedere al cambio del pannolino.

Per questo l’Unicef Italia, nell’ambito del programma “Insieme per l’Allattamento”, campagna che si propone di sensibilizzare sull’importanza del latte materno, si pone come obiettivo di realizzarne un numero adeguato su tutto il territorio italiano, a cominciare dalle proprie sedi locali.

Il Baby Pit Stop prende il nome dalla nota operazione del “cambio gomme + pieno di benzina” che viene effettuata in tempi rapidissimi durante le gare automobilistiche di Formula Uno. Nei Bps il cambio riguarda il pannolino, e il “pieno” il sano latte materno, ricco di nutrienti e di anticorpi.