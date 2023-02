Avis, Giorgio Piccioli festeggia la sua 250ª donazione di sangue Servono sempre nuovi volontari

Il consigliere dell’Avis Fivizzano Giorgio Piccioli ha festeggiato la sua 250ª donazione. Un traguardo, dopo 33 anni da donatore, che dedica all’Avis e al centro trasfusionale di Fivizzano, "per la loro professionalità e cordialità", e al direttivo "per il costante impegno sociale". A gennaio sono state 91 le donazioni, quattro i nuovi donatori e la giovane Maria Elena Mazzini ha raggiunto quota cento. A loro il grazie del presidente Enzo Benedetti e del consiglio. "Mai abbassare la guardia – dicono – Ora c’è carenza di gruppi A -, 0+, 0-, ma anche gli altri servono sempre. Servono forze nuove, i nostri referenti Mario Amorfini (3295331448) e Giancarlo Battistini (329 4212688) sono a disposizione per prenotare donazioni e dare informazioni".