Avis, due giorni di festa. Sostegno alle donazioni anche grazie ai ’cosplay’

La magia del cosplay e l’energia dei balli brasiliani hanno reso indimenticabile l’annuale cena dell’Avis comunale di Massa che si è svolto nei giorni scorsi alla Torre Fiat di Marina, alla conclusione di due giorni di festa. Due giorni favolosi che hanno visto protagonisti donatori, dottori e infermieri e che sono stati l’occasione per ribadire l’importanza delle donazioni di sangue di cui c’è sempre grande bisogno in tutta la sanità, a livello locale e non solo, per salvare vite e garantire tutti i trattamenti necessari alle persone malate. Un ringraziamento a tutto lo staff dell’animazione guidato da Letizia Cosplay (nella foto) e Roberto Costantini che hanno portato ospiti come Hulk (Roberto Frascarelli), Transformers Bumblebee (Marco Michelotti) e il calore di bellissime brasiliane.