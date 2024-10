Avenza sotto sopra. Furto in un supermarket e auto spaccate nella notte

Spaccata al supermercato di Florio Dazzi in via Toniolo. I ladri con un’azione fulminea sono entrati nel market nella notte tra domenica e lunedì portandosi via il cassetto del registratore di cassa. All’interno c’erano circa 350 euro di spiccioli, quelli che normalmente vengono usati per i resti. È la seconda volta che i ladri si portavano via il cassetto di Dazzi con gli spiccioli, "la prima risale al mese di luglio" dice il titolare.

I malviventi hanno agito nel giro di pochi minuti e sono andati a colpo sicuro, al punto che si potrebbe ipotizzare che siano gli stessi che hanno rubato in precedenza. Dapprima hanno provato a spaccare il vetro della porta laterale, quella che dà su via Sforza, ma non riuscendoci e per timore di svegliare i vicini sono entrati forzando la serratura. L’allarme del supermercato che è collegato con la centrale dei carabinieri è scattato non appena i ladri sono entrati. Nonostante gli uomini dell’Arma siano arrivati in una manciata di minuti, al loro arrivo dei malviventi non c’era più traccia. Oltre al supermercato i ladri hanno anche rovistato in diverse auto parcheggiate nei dintorni. Una serie di furti andati a segno o tentati si sono registrati anche nelle scorse settimane. I ladri non sono riusciti ad entrare all’interno della merceria sul ponte di via Menconi solo perché il marito della titolare, Valentina Stagi, che vive al piano di sopra con il coniuge, dopo aver sentito strani rumori è sceso in strada e ha messo in fuga l’uomo che stava cercando di alzare la saracinesca. I malviventi erano invece riusciti a mettere a segno il colpo in una nota pizzeria di Avenza, portandosi via numerosi alcolici.

La tensione ad Avenza dopo questi episodi è piuttosto alta. Al lamentato degrado, alla mancanza di sicurezza, che ha portato anche alla nascita del comitato ‘Avenza Resiste’, allo spaccio di droga e alle risse, adesso si aggiungono i furti nei negozi e nelle auto. Una situazione che cittadini e commercianti dipingono come "intollerabile", e che da settimane la questura sta cercando di contrastare con tutta una serie di controlli ad alto impatto nelle zone più a rischio di malavita, come la stazione ferroviaria. Un monitoraggio che finora ha dato buoni frutti.