Avenza festeggia San Marco. Grande folla per il patrono

Grande successo per la fiera di San Marco di Avenza, con il pienone registrato già dalle dieci della mattina e con picchi di presenze a partire dal primo pomeriggio. Una fiera sempre molto frequentata che per gli avenzini è un giorno di festa come può essere Natale o Pasqua, con tavole imbandite per le grandi occasioni e via vai nelle case aperte per le visite di parenti e amici. San Marco, infatti, non è solo una fiera ma una doppia festa, perché San Marco profuma della Liberazione d’Italia unita alla festa patronale. Una fiera che stranamente quest’anno non ha suscitato polemiche per la dislocazione dei banchi sul viale XX Settembre, come ormai da tradizione da quando i 5 Stelle ritoccarono la collocazione delle bancarelle su quella parte del viale XX Settembre.

Immancabile la torta di riso da offrire agli ospiti come piatto forte della giornata, recuperndo un’antica tradizione che è tipica della nostra terra.. E le torte di riso sono state anche le protagoniste della pagina Facebook ‘Sei di Avenza se…’, la più lontana da Avenza è stata cucinata a 10mila chilometri di distanza, per la precisione a Puerto Escondido da Guido Balloni, il titolare del Plaza di viale XX settembre, come sempre di questi tempi in trasferta in Messico.

Quasi duecento le bancarelle dei vari prodotti che hanno animato per l’intera giornata il cuore di Avenza, più quelle del viale XX Settembre, che hanno attirato tantissimi visitatori, anche da fuori provincia.

E come sempre la parte del leone l’hanno fatta gli ambulanti della gastronomia, con file un po’ ovunque per mangiare il panino con la porchetta o il lampredotto, ma anche le specialità dolciarie tipiche della fiera come i bomboloni, il croccante o il torrone, e sullo sfondo l’inconfondibile fragranza dei brigidini di Lamporecchio portato dagli artigiani della località toscana.