"Autostrada tra le case". Residenti esasperati: "Ora strisce e dissuasori"

Alta velocità nel tratto stradale di viale Resistenza che attraversa la frazione di Monti, agevolata dall’assenza di dissuasori e dispositivi che ne rallentino la percorrenza. E’ una criticità che i residenti hanno più volte segnalato all’Amministrazione comunale di Licciana Nardi. Ma nel Dup, documento unico di programmazione esibito nell’ultimo consiglio comunale e che rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa di ogni ente locale, nessun riferimento ad interventi specifici.

"Qui la situazione è diventata ingestibile e viste le lamentele dei cittadini, urge l’installazione di dissuasori e rallentatori in modo da migliorare la qualità della vita e la sicurezza di chi ci abita". Così riferisce il gruppo di opposizione composto da Francesco Micheli, Roberta Vallini, Andrea Galia, Martina Chiappini, che si è fatto quindi autore di una proposta di emendamento al DUP nella parte relativa a trasporti e mobilità.

"Installazione di segnaletica orizzontale e verticale e di dissuasori atti a ridurre la velocità e la pericolosità dei motoveicoli in Viale Resistenza. Inoltre, – si legge nel testo - interventi su incroci potenzialmente pericolosi per migliorarne la fruibilità automobilistica e pedonale tramite strisce pedonali e segnaletica verticale; installazione di dissuasori e strumenti per migliorare la visibilità con interventi diretti sulle strade di competenza e in concerto con le autorità competenti". I consiglieri, pur dando atto delle intenzioni espresse riguardo al miglioramento della sicurezza stradale dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Renzo Martelloni, ne contestano le scelte: "E’ stato acquistato un telelaser e rinnovato l’autovelox di Terrarossa: si tratta di soluzioni che servono più a far cassa che ad aiutare i cittadini".

E aggiungono: "Nonostante ANAS abbia ormai riasfaltato la strada statale da parecchio tempo, ancora non si sono viste le strisce pedonali. Un problema serio che mette in pericolo i pedoni". La proposta di emendamento è stata accolta e votata all’unanimità dal consiglio comunale: "Ora si spera che il Sindaco si sbrighi a migliorare la sicurezza stradale con strisce pedonali, dissuasori e rallentatori. Ai cittadini – concludono - serve sicurezza sulle strade, non le multe dell’autovelox".

Michela Carlotti