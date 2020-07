Pontremoli (Massa Carrara), 17 luglio 2020 - Ubriaco e pericoloso, ma neutralizzato dalla polizia stradale di Pontremoli e arrestato. Il giovane (originario della provincia di Caserta) ha seminato il panico mercoledì sera sulla autostrada A15, nel tratto toscano.

L'uomo ha iniziato a tagliare la strada agli altri veicoli, costringendoli a pericolose manovre per evitare lo scontro. L'allarme è partito da un automobilista preso di mira dallo sconsderato ubriaco: l'automobilista era stato costretto a entrare in un'aea di servizio. La chiamata alla polizia ha messo in moto gli agenti: i quattro poliziotti, su un'auto civetta, lo hanno intercettato proprio mentre, nei pressi di Pontremoli, cercava in un ulteriore momento di follia, di tagliare la strada a un camper con a bordo un famiglia al rientro dalle vacanze.

Una volta fermato l'hanno arrestato e gli hanno contestato i reati di guida in stato di ebbrezza e violenza privata. Ovviamente gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sequestrato.