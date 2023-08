Auto travolge due ciclisti sul viale delle Pinete

CARRARA

Sono stati momenti di paura, ieri mattina sul viale delle Pinete, quelli che hanno vissuto due ciclisti scaraventati a terra dopo che un’auto li ha travolti, poi trasportati d’urgenza al pronto soccorso. Siamo a Marina sono le 8, il viale inizia a riempirsi di macchine e si consuma l’ennesimo incidente estivo. Valerio Musetti è nell’ufficio della sua azienda quando sente un forte colpo. Scende subito in strada, altre persone sono accorse sul luogo, a terra ci sono due ciclisti. Vengono allertati i soccorsi. "Uno era cosciente, l’altro era in stato confusionale - racconta Musetti - così ho cercato di mantenerlo vigile, entrambi avevano diverse escoriazioni sulle gambe, sulle braccia e in faccia, gli dicevo di non muoversi e attendere i sanitari. La macchina li aveva presi in pieno". Lì vicino un’utilitaria bianca con una donna in forte stato di shock. Dalle testimonianze la vettura transitava sul viale Zaccagna verso mare, poi ha svoltato in direzione Partaccia e in quel momento c’è stata la collisione con i due ciclisti, che stavano percorrendo il viale delle Pinete in direzione Marina. I malcapitati sono stati trasportati all’ospedale di Massa riportando qualche frattura e varie escoriazioni. Sul posto sono intervenuti la pubblica assistenza e la polizia municipale.

Patrik Pucciarelli