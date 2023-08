Auto si ribalta Il conducente litiga con tutti

Spaventoso incidente stradale ieri mattina a Marina di Massa. Il sinistro è avvenuto in via San Leonardo, a pochi passi dalla pasticceria Fiorentina. Un uomo a bordo di un auto, secondo una prima sommaria ricostruzione, ha centrato prima una Smart, poi un camioncino dei rifiuti e infine un’altra auto di proprietà di un carabiniere in vacanza sulla costa, per poi finire la corsa rovesciandosi. Pare che l’uomo andasse a velocità sostenuta. L’uomo, una volta uscito dall’abitacolo della sua Alfa Romeo illeso, avrebbe iniziato a inveire contro i presenti, dando in escandescenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale. L’italiano è stato fermato per essere sottoposto ai controlli di routine.