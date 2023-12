"Aumentare taxi e servizi dello sharing"

"Aumentare taxi e servizi sharing". Sul trasporto interviene Azione Carrara con il coordinatore Luca Ricci, la sua linea è chiara: in città mancano taxi e servizi per il noleggio di auto, bici monopattini e scooter. "Crediamo sia necessario da parte dell’attuale amministrazione comunale aumentare il numero di licenze taxi sul territorio. La convenzione con i taxi di Massa si è dimostrata nei fatti una soluzione di breve termine che non risolve a monte la problematica legata all’offerta e alla qualità del servizio taxi". Chiede quindi un incremento di licenze, in modo da consentire a tutti di poter usufruire di un servizio che gioverebbe anche all’ambiente, se questo portasse a una diminuzione delle auto in circolazione. "Un aumento delle licenze taxi - prosegue Ricci -, quindi un aumento dell’offerta che consentirebbe alla cittadinanza e ai tanti turisti, specie nei periodi di primavera e in estate, di avere un servizio migliore, dato che incentiverebbe maggiormente la competizione e quindi l’innovazione e l’efficientamento del servizio. Parallelamente a ciò crediamo sia necessario ampliare il mercato anche ad attori privati legati allo sharing, per avere un’offerta più ampia e completa che tocchi anche auto, bici, monopattini e scooter". Servizio da tempo presente nelle grandi città con il quale è possibile noleggiare, anche a ore, un mezzo di trasporto per poi lasciarlo negli stalli dedicati in varie parti della città. Ma "purtroppo, su questo frangente, dobbiamo constatare una scarsa attenzione da parte dell’amministrazione comunale" conclude infine il coordinatore di Azione.