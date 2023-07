Aulla, torna la Notte Bianca con più bancarelle, auto storiche e giochi per i bambini

Torna oggi ad Aulla la notte bianca con più bancarelle e la giunta che punta ad aumentare le presenze. "Abbiamo cercato - dice l’assessore al commercio, Andrea Caponi - di evitare la concomitanza di eventi coi Comuni vicini". Lo scorso anno, infatti, la notte bianca coincise con le olimpiadi di Licciana.

"I weekend estivi non sono molti e qualcosa inevitabilmente si sovrapporrà - - riferisce Caponi - poiché . Però, a gennaio le pro loco locali si sono confrontate su questo aspetto e siamo riusciti ad organizzarci, evitando almeno la coincidenza delle principali manifestazioni". L’assessore Caponi prosegue descrivendo il grande impegno che sta dietro alla manifestazione: "Tra i volontari delle varie associazioni di protezione civile si contano 40 persone. Poi saranno in servizio 5 unità della pattuglia appiedata dei carabinieri e altrettante della Guardia di finanza, i vigili urbani in doppio turno con quattro unità, 20 vigili del fuoco, le pubbliche assistenze Croce Bianca di Aulla e Croce Rossa di Albiano con due ambulanze". Tra le presenze confermate, dopo qualche anno di assenza, c’è il ritorno di Pompieropoli: "Grazie alla disponibilità sia del distaccamento di Aulla che del comando provinciale dei vigili del fuoco di Massa Carrara - dice l’assessore - in piazza Craxi sarà allestito uno spazio per le esercitazioni rivolte ai bambini, i quali al termine riceveranno un attestato". Molti i punti musica della serata: da Radio Nostalgia che intratterrà con la musica in piazza De Gasperi, all’esibizione rock ai giardini Don Guidoni, allo spettacolo musicale di Dino Mancino. Altri punti musica sono stati allestiti in piazza Pantani e in piazza del Comune dove Manu The Beat accenderà la serata disco. Tante esibizioni di danza: dal latino americano al Parco della Camilla, alle danze moderne in via Veneto ed in piazza Mazzini dove avrà luogo anche uno spettacolo con artisti di strada. Non mancherà l’esposizione di auto storiche e da rally. Tutte le attività commerciali potranno esporre all’esterno la loro merce e le attività di somministrazioni di alimenti e bevande sono autorizzate a estendere il servizio in outdoor. Ci saranno, inoltre, 5 punti giochi per bambini, dai gonfiabili all’ottovolante. In occasione della notte bianca, la strada Nazionale sarà chiusa al traffico a partire dalle 18 di sabato fino alle 3 della notte della domenica, mentre viale Resistenza, piazza Craxi e piazza Gramsci resteranno chiuse a partire dal mattino in occasione del mercato cittadino. In piazza Roma il parcheggio per persone con disabilità.

Michela Carlotti