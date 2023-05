Aulla, street food special Concerto di Dino Lissona

E’ festa domani in piazza ad Aulla. Dalle 19 uno speciale street food con sgabei e bomboloni caldi e le bancarelle del mercatino vintage faranno da cornice al concerto di Dino Lissona, noto come Dino Mancino, come lo soprannominato Zucchero per l’abilità all’uso della mano sinistra. Il musicista si esibirà al piano sul palco di piazza Cavour con una performance che lo ha reso famoso: suonerà la tastiera con ogni parte del corpo, gomiti, piedi, natiche, persino con la testa sotto lo strumento. E’ stato ospite di molte trasmissioni Tv: Maurizio Costanzo Show, Paolo Limiti Show, Piazza Grande di Rai 2 e di recente a Tusiquevales su Canale 5. In tre tournée come pianista di ‘One Man Band Show’ con Giorgio Panariello, si è esibito in teatri importanti, dal Sistina all’Arena di Verona. Domani sera interpreterà anche brani di celebri artisti italiani come Zucchero e Vasco Rossi. L’evento, patrocinato dal Comune, è organizzato da ‘Mercatino del vintage’ e Proloco, il cui presidente Marco Profili e gli organizzatori Raffaele Cocchi e Galliano Ballerini, ringraziano tutti gli sponsor.

Michela Carlotti