Aulla punta sul turismo slow. E il borgo di Olivola conquista con sentieri, storia e focaccette

Un vero successo per il primo appuntamento della stagione dei tour ‘Scopri Aulla’, dedicati non solo al capoluogo ma anche agli affascinanti borghi che lo circondano. Sono ripartite proprio domenica le visite guidate promosse dal Comune di Aulla in collaborazione con Sigeric, servizi per il turismo, e altre associazioni che hanno messo insieme le proprie forze per regalare ai partecipanti esperienze nuove e davvero interessanti. Di certo non mancano natura, cultura e buon cibo. Si tratta di undici appuntamenti: la prima tappa, quella passata, è stata dedicata a “Olivola e alla Via del Volto Santo”, dove la guida di Sigeric ha condotto i visitatori lungo i sentieri alla scoperta di paesaggi naturali e avvenimenti storici che hanno segnato la Lunigiana sotto il governo della famiglia Malaspina.

Di calore e festa il clima con il quale il gruppo di visitatori è stato poi accolto dall’associazione “Olivola in festa”, grazie alla quale è stato possibile degustare i due prodotti d’eccellenza del territorio: il chiodo e la focaccetta. Il prossimo appuntamento sarà sabato 8 giugno con “Burgus in fabula” ad Albiano Magra, laboratorio per bambini dedicato alle leggende della Lunigiana, a cura della Proloco ViviAmo Albiano, mentre domenica 9 sarà organizzata “Paese che vieni, paese che vai”, una visita guidata tra arte, storia e gastronomia, a cura delle Proloco Città di Aulla e Quercia d’oro.

Un ricco calendario che prosegue il 23 giugno con un momento magico a “Bibola al tramonto”, un trekking con l’associazione Sentieri Liguri Apuani; e il mese di giugno si chiude il 30 con “Alla scoperta di Caprigliola”, escursione con la stessa associazione. Un altro appuntamento sarà poi il 12 luglio quando la protagonista sarà ‘L’Abbazia di San Caprasio’, attraverso una visita guidata in notturna con l’associazione ‘Farfalle in cammino’, e così l’estate si chiuderà il 16 agosto con ”Albiano segreta”, visita guidata a cura della Proloco ViviAmo Albiano.

Infine, l’autunno ospiterà le iniziative in programma per il 29 settembre con “Pedala e gusta tra i borghi”: una pedalata in e-bike alla scoperta del territorio, con Sigeric. Il 19 ottobre invece ci si potrà immergere nella storia del ‘Borgo e Castello Malaspina di Pallerone’, e il calendario si chiuderà l’8 dicembre con una visita speciale al presepe meccanico, sempre di Pallerone. Da non dimenticare poi le visite alla Fortezza della Brunella con il suo Museo di storia naturale della Lunigiana che è aperto agli interessati durante tutto l’anno.

Info e prenotazioni: [email protected] oppure 3318866241, 3663712808.