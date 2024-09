Aulla capitale dello sport . Un giorno da atleti per tutti: "Il nostro elisir di benessere"

Aulla capitale dello sport: domenica le vie della città sono state invase da grandi e piccini, appassionati di sport, arrivati per provare tantissime discipline e attività, tra esibizioni sportive, lezioni di fitness, spettacoli per tutte le abilità. L’evento è stato organizzato dalla Consulta dello Sport del Comune di Aulla, in collaborazione con il Comune di Aulla, Pro Loco Città di Aulla, Avis Aulla, Croce Rossa Italiana – Comitato di Albiano Magra, Pubblica Assistenza Croce Bianca Aulla, con il patrocinio di Regione Toscana e Coni. E’ stata una giornata di puro divertimento e adrenalina, l’intenzione è stata quella di favorire la pratica sportiva come dimensione fondamentale per il benessere interiore, sociale e fisico di tutti i cittadini. Durante la giornata sono stati inoltre consegnati riconoscimenti a campioni dello sport che si sono distinti a livello nazionale e internazionale nella propria disciplina.

"Una bellissima edizione – commenta la delegata allo sport del comune, Giada Moretti –, un pomeriggio intenso, denso di attività, pieno di sorrisi, divertimento e tanto sport".

A manifestazione terminata è il momento dei ringraziamenti. "Il ringraziamento più importante – continua Moretti – va a tutte le associazioni sportive che hanno partecipato, perché è grazie a loro che è stato possibile realizzare la nostra giornata".

"Grazie anche ai campioni e alle campionesse presenti: Isabella Panzera, Vittoria Pinna, Luis Hodaj, Rachele Bianchi, Thomas Ghidoni e Valentina Galli. Grazie di cuore a Croce Rossa Italiana - Comitato di Albiano Magra e a Pubblica Assistenza Croce Bianca Aulla, ad Avis Aulla per essere sempre presente e aver donato le medaglie conferite durante la giornata. Grazie alla Pro Loco Città di Aulla per il supporto alla nostra manifestazione e per aver addolcito la giornata con la merenda dei campioni, a Radio A e Radio Elle per averci trasmesso. Grazie a Gianluca per la logistica e l’operatività puntuale durante tutta la manifestazione".

Un ringraziamento particolare va infine ai partecipanti, grandi e piccini: "Vedere persone di tutte le età sorridere nel provare gli sport ci ha riempito di gioia – conclude la delegata allo sport del Comune, –. Stanchi ma felici, chiudiamo la giornata, dando l’appuntamento al prossimo anno".