Attrezzi sportivi hi-tech nel parco: "Accessibili a tutti grazie al QrCode"

Sarà inaugurata domani alle 11 in via Aurelia nella frazione di Caniparola un’area attrezzata del Comune di Fosdinovo. Un’iniziativa per favorire lo sport all’area aperta, grazie ad apposite attrezzature ad accesso libero. Dopo i saluti istituzionali della sindaca Camilla Bianchi, gli interventi di Damiano Sforzi, responsabile Sport Anci Toscana, Paola Galiati, assessore allo sport del Comune di Fosdinovo, Alessandro Viti, coordinatore Sport e Salute Toscana TBD Testimonial Sportivo. Alle 11.45 attività dimostrative del QR Code e alle 12.15 via alle l’attività pratiche per adulti e ragazzi. "Queste attrezzature sono state finanziate post Covid e mi auguro si mantenga la buona usanza di utilizzare le palestre e praticare lo sport – dice la sindaca – all’aria aperta. Si accede azionando con il telefonino il QR Code che fornisce tutte le indicazioni per usarle gratuitamente. Area aperta a tutti per fare ginnastica, possono andarci anche le palestre coi propri istruttori e mi auguro vengano utilizzate il più possibile. Nel contempo, inaugureremo anche il ’fontanello dell’acqua’ davanti all’area verde. Anche Fosdinovo avrà finalmente la sua prima fontana automatica, il distributore dove attingere acqua fresca, gassata e a temperatura ambiente – conclude – alle stessa guisa di quelle già presenti da tempo in altri Comuni. Mi sembra un connubio perfetto: acqua da bere e sport da fare". Soddisfatto anche Viti: "Il progetto Sport nei Parchi incarna l’ambiziosa finalità di unire tutto il Paese, in nome dello sport, attraverso una palestra a cielo aperto".

R.O.