Atteso il boom di turisti americani

Secondo gli ultimi dati dell’ente certificatore nel 2019 i quintali di lardo Igp prodotti a Colonnata sono stati 211mila chilogrammi. Una stima rigorosa che prevede rigidi protocolli di tracciabilità, e i cui dato vengono inviati al ministero competente. "A Colonnata ci sono 13 larderie con certificazione Igp e 5 senza certificazione – spiega Federica Menconi della larderia Guadagni –. Certificarsi è costoso, ma secondo il disciplinare il lardo di Colonnata è solo quello Igp, senza marchio andrebbe venduto semplicemente come lardo, anche se prodotto a Colonnata. L’idea del consorzio è sempre ottima perché avrebbe un ruolo cruciale nella promozione, valorizzazione e tutela del lardo. Ci auguriamo che possa nascere quest’anno, magari sulla scia di imprenditori che vengono da fuori. Non si può continuare a vivere di rendita". La bella stagione è alle porte e dopo l’articolo del New York Times probabilmente i turisti americani diretti a Colonnata triplicheranno. "L’amministrazione lo scorso anno mettendo il bus navetta fece un’ottima cosa – conclude Menconi – l’auspicio è che quest’anno dopo l’articolo del New York Times venga rimesso il bus navetta già dal mese di marzo. Il sentore è che arriveranno numerosi turisti americani. Sicuramente c’è da migliorare la cartellonistica".