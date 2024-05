"Attenzione e controlli sulla malamovida"

"Sulla malamovida stiamo mettendo grande attenzione", hanno assicurato il prefetto Guido Aprea e il questore Santi Allegra al deputato di Fratelli d‘Italia Alessandro Amorese e ai consiglieri comunali di Noi Moderati e FdI Lorenzo Pascucci e Marco Guidi. Ieri mattina l’incontro in prefettura in cui l’onorevole e i consiglieri si sono fatti portavoce delle preoccupazioni dei residenti del centro storico per gli episodi mala movida. "Nella zona di via cavour, piazza portone e via vignaletto, stiamo assistendo a un escalation di atti vandalici da parte di giovani che si ritrovano in zona – spiegano –. C’è chi reclama il diritto di dormire e non trovarsi portoni sfondati, auto rotte e urina sugli androni e giovani che vogliono divertirsi". Una situazione che rischia di degenerare. "Prefetto e questore ci hanno informato che già dall’ultimo fine settimana hanno messo in atto tutta una serie di iniziative e di controlli. Niente verrà sottovalutato visto che la preoccupazione che la situazione peggiori è reale".