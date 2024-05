Astronomia e osservazione celeste. Nuova sede degli Astrofili spezzini

Gli Astrofili Spezzini inaugurano la loro sede sociale in Lunigiana giovedì alle 20 nella Sala Tobagi in via Galileo Galilei ad Aulla, in collaborazione con il Comune di Aulla.

"La decisione di aprire una sede sociale in questa parte della Toscana - aggiunge il presidente degli astrofili spezzini Luigi Sannino - è stata dettata dalla grande partecipazione dei soci della Lunigiana e della provincia di Massa-Carrara, desiderosi di avvicinarsi all’astrofisica e all’astronomia". Il direttivo con il sostegno del Comune di Aulla, ha voluto estendere le opportunità di coinvolgimento agli appassionati locali, aprendo loro le porte dell’osservazione celeste e della ricerca scientifica. Durante l’evento di inaugurazione, gli astrofili presenteranno un corso di astronomia incentrato sul tema dell’astrobiologia. Grazie alla collaborazione con il team “Le Pleiadi” e con gli astrofili dell’Alta Valdera, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire questa affascinante disciplina scientifica. L’associazione Astrofili Spezzini invita interessati, neofiti ed esperti a partecipare a questa serata dedicata all’esplorazione del cosmo e alla condivisione della passione per l’astronomia. Per ulteriori informazioni e per prenotare la partecipazione al corso di astronomia, è possibile contattare i seguenti recapiti: sito www.astrofilispezzini.org; e-mail [email protected]; telefono 320 6767703.