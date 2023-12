Asta benefica L’arte per i bimbi dell’Opa

’Un mondo un cuore un mondo Onlus’ porta a termine il trentesimo anno di attività con l’iniziativa di una mostra di opere d’arte donate da artisti del territorio della Toscana Nord Ovest, organizzata in collaborazione con il Museo Mug 2, l’associazione non profit che ha sede a Massa, nel Palazzo ex Episcopio, via Alberica 26.

Parteciperanno all’esposizione ben 40 artisti, per la gran parte nell’arte pittorica, portando opere che per la generosità della finalità, sono state interamente donate per consentire il netto ricavo a beneficio delle finalità di accoglienza delle famiglie dei bimbi ricoverati all’Ospedale del Cuore. L’accoglienza delle famiglie è una delle condizioni essenziali perché i bimbi, soprattutto provenienti da fuori Regione Toscana, possano essere curati con la presenza dei propri genitori.

’Un cuore un mondo’ si occupa delle pratiche di immigrazione, provvede all’assegnazione delle camere, procura il necessario per il vitto e provvede alla messa in ordine degli alloggi per la turnazione degli ospiti. Non manca l’attenzione alle persone, spesso disorientate per la lontananza dalla propria nazione e dai familiari e bisognose di attenzione nei momenti decisivi che fanno parte proprio del ciclo di cure cui i bimbi sono sottoposti per superare le patologie delle quali sono affetti.

Le opere verranno offerte a fronte di donazioni modiche, a partire da euro 50 salvo maggiore offerta, perché l’arte al Mug 2 quest’anno è diventata ragione di festa e dono a chi ci sta più a cuore. L’arte esprime sentimenti profondi, sensazioni, affetto, amore che l’artista desidera esprimere al pari della sfida alla tecnica di realizzazione, spesso innovativa e creativa. Il Gruppo di “Mug 2 per un museo solidale” sarà a disposizione dei visitatori con i consigli per un acquisto ponderato dal 17 al 23 dicembre, dalle 17 alle 21 L’esposizione verrà ospitata al terzo piano del Palazzo ex Episcopio, sede del Mug 2, in via Alberica, 26 a Massa.

Un modo concreto per sostenere l’associazione che da anni si batte per aiutare e sostenere le persone in difficoltà, in particolar modo i bimbi dell’ospedale del Cuore, che vedono le famiglie dover affrontare l’emergenza che colpisce i loro piccoli senza tanti sostegni economici. Quindi l’asta di beneficenza che aiutarà l’associazione, e di riflesso i piccoli pazienti.