Inaugurata la sede provinciale Assoutenti Massa-Carrara

«Il nostro sportello ambisce a diventare un punto di riferimento territoriale per la cittadinanza apuana, sia per i tre comuni di costa che per i restanti della Lunigiana, con cui è nostra intenzione instaurare dei rapporti concreti, solidi e duraturi».

Sono le parole di Lorenzo Gallini, pronunciate subito dopo il taglio del nastro della sede provinciale di Assoutenti, inaugurata ieri in via Cavour a Massa. Il neo presidente ha poi aggiunto: «Siamo felici e motivati di intraprendere questa nuova esperienza, che ha come principale obiettivo quello di tutelare i consumatori e gli utenti, con particolare attenzione alle categorie cosiddette fragili».

Il primo giorno in terra apuana dell'associazione nazionale, ha preso il via con con l'incontro dal titolo “Assistenza e tutela dei diritti dei consumatori: la nostra priorità”, che si è svolto nella biblioteca del seminario vescovile della diocesi e durante il quale è stata presentata l'attività e i servizi svolti da Assoutenti, membro del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. in oltre quarant'anni di storia, in qualità di associazione di promozione sociale iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore.

Tra gli interventi, quello del segretario generale nazionale che ha dichiarato: «Sono qui oltre che per inaugurare la nuova sede – ha sottolineato Maria Alliney – per garantire il nostro sostegno, sia in termini di servizi che di tutela a consumatori ed utenti».

A dare formalmente avvio alla campagna di tesseramento è stata la vice presidente nazionale, che ha esortato «tutti i cittadini apuani a informarsi sulla moltitudine di servizi erogati da Assoutenti – l’invito di Rosanna Stifano – rivolgendosi alla sede provinciale di Massa-Carrara, che si occuperà della tutela dei consumatori, delle attività di informazione, solidarietà sociale, tutela dei diritti civili ed educazione al consumo».

Presenti anche Lorenzo Benoni, presidente Assoutenti Toscana e l'assessore del Comune di Massa Giorgia Garau, che ha concluso dicendo: «Assoutenti rappresenta una sicurezza per il territorio, ed è un bene che sia arrivata anche a qui».

Tra gli intervenuti in sala anche Carmine Mario Germinara, noto commercialista che ha messo a disposizione di associazione e utenti, una lunga e riconosciuta esperienza.