Associazione industriali in lutto. Si è spento lo storico direttore. Roberto Rabito Crescimanno

Addio a Roberto Rabito Crescimanno, direttore dell’associazioni industriali dal 1990 al 2003. Un uomo che ha dedicato tutta la vita all’associazione degli industriali, non solo come direttore ma anche negli organi di governance fino a pochi giorni fa. Aveva 85 anni di cui 43 passati al servizio di Assindustria prima e di Confindustria dopo. Lascia i figli Michele e Federica. I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di San Pietro di Avenza.

Roberto Rabito Crescimanno è stato un tecnico intelligente e preparato, una persona di cui si ricorda la grande lealtà. Oltre ad essere stato direttore dell’associazione industriali, è stato per un certo periodo direttore della Imm, presidente della Sfs, la Scuola per la formazione edile della Provincia di Massa Carrara, e coordinatore di Federmanager. Nel 2003 aveva ricevuto la Stella al merito del lavoro. Una grande perdita non solo a livello tecnico ma anche personale: è stato un punto di riferimento dell’associazione industriali ben oltre gli anni del suo mandato da direttore, e con grande lungimiranza era riuscito a mettere le basi per lo sviluppo dell’associazione in termini materiali.

Il presidente di Confindustria Matteo Venturi lo ricorda come "uno strenuo difensore della nostra associazione, in grado di mantenere il giusto equilibrio tra il territorio, la città e la politica". "Una perdita gravissima per la nostra associazione – prosegue un commosso Matteo Venturi –, una persona che è sempre stata leale nei confronti della squadra in cui ha lavorato per gran parte della sua vita. Lo conoscevo bene e devo dire che nella sua vita non ha ricevuto tutti quei riconoscimenti che avrebbe meritato. Roberto Rabito Crescimanno aveva delle competenze e una capacità di squadra uniche, uno dei tecnici più abili che abbiamo mai avuto. Un grande direttore della nostra associazione che è stato vicino a tutte le nostre questioni anche dopo la fine del suo mandato. Era rimasto un rapporto fiduciario con lui, e fino alla sua scomparsa improvvisa membro degli organi di governance come consigliere della scuola edile e membro del consiglio della Scuola di formazione sicurezza della Provincia di Massa Carrara".

Alessandra Poggi