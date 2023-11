Associazione degli ex allievi si riunisce nell’antico Collegio

Si ritroveranno sabato, la prima volta dopo la pandemia, i componenti dell’associazione ex Allievi del Collegio dei Padri Francescani di Soliera. Appuntamento alle 10 nell’antico Collegio collocato a fianco del Santuario della Madonna dei Colli dove verrà officiata una Messa nella Chiesa dedicata alla Vergine Celeste protettrice di Soliera e dei borghi rurali circostanti che da sempre è oggetto di culto in tutta la vallata. Una funzione religiosa molto attesa, alla quale parteciperanno anche gli studenti dell’Istituto Agrario con i loro insegnanti che nei pressi del collegio hanno numerose serre didatticche dove coltivano fiori e ortaggi. Alle 11,30 nel convento dei Frati Agostiniani a Fivizzano il sindaco Gianluigi Giannetti donerà un attestato di benemerenza per le iniziative culturali portate avanti dall’associazione ex Allievi al presidente avvocato Panconi e al segretario Duranti.

Sarà anche il momento della inaugurazione ufficiale, nel chiostro del convento, del dipinto restaurato dall’architetto Marilena Bongiovanni grazie ai fondi dell’associazione. Il dipinto, realizzato con un particolare gioco di luci ed ombre, durante l’occupazione tedesca di Fivizzano trasse in inganno un soldato della locale Kommandantur che spronò il suo cavallo ad attraversare quella che lui riteneva la via d’accesso al retro del convento: fu l’animale ad accorgersi dell’errore e fermarsi di scatto davanti a quella che in realtà era una parete dipinta. Roberto Oligeri