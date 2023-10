Assistenza alle persone fragili. Nuovi scenari per il ’non profit’

Il ’non profit’ dell’assistenza agli anziani e alle persone fragili si ritrova per guardare ai grandi scenari di cambiamento. E’ l’obiettivo de ’I nuovi scenari del welfare-Verso una nuova organizzazione dei servizi’, convegno alla Scuola superiore di Scienze dell’educazione ’San Giovanni Bosco’ di Marina di Massa al via oggi alle 14.30. Lo organizza Uneba, voce del non profit di radici cristiane, con oltre 1000 enti associati dediti a anziani non autosufficienti, disabili e famiglie in difficoltà. Ad aprire il convegno saranno gli interventi del vescovo Mario Vaccari, di Eugenio Giani, presidente della Regione, Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia, Andrea Cella, vice sindaco di Massa, e Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest. Invitata anche la vice ministra del lavoro Maria Teresa Bellucci. Saranno le leggi delega su anziani e disabilità, la riforma del Terzo settore e la legge sulla concorrenza e sicurezza sul lavoro i temi sul tavolo del convegno. La prima sessione, introdotta dal presidente di Uneba Toscana Andrea Blandi, vedrà le relazioni, tra gli altri, di Cristiano Gori, coordinatore del Patto per un nuovo Welfare sulla non autosufficienza, Valentina Blandi, coordinatrice del Villaggio ‘Lavoro e Cura’ di Economy of Francesco, e Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale del Forum del Terzo settore. Nella seconda sessione di domani, dalle ore 9.15, interverrà anche Alberto Fedeli dell’Osservatorio giuridico Uneba. Le conclusioni sono a cura del presidente di Uneba, Franco Massi.