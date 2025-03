Assemblea sindacale. La biblioteca ’Lodovici’ chiusa all’ora di pranzo

Il Comune di Carrara informa che domani la biblioteca civica ‘Lodovici’ in piazza Gramsci a Carrara resterà chiusa al pubblico dalle 12 alle 13,30. Il provvedimento è stato adottato per consentire che in quell’orario si svolga l’assemblea sindacale del personale interno. Analoga assemblea si svolgerà anche nella biblioteca civica di via Marina ad Avenza, che nella giornata di lunedì resterà chiusa dalle 11,30 alle 14,30.

Nessuna chiusura per la sede della biblioteca di via Garibaldi a Marina di Carrara, che nella giornata di lunedì resterà aperta con il consueto orario dalle 9,30 alle 18,30.