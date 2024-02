Assemblea di Italia Nostra. Si votano consuntivo e preventivo

Oggi si terrà l’assemblea statutaria dell’associazione Italia Nostra, sezione di Massa Montignoso, per votare il bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024. L’assemblea si svolgerà al Bar Italia, al Portone, con inizio alle 17. All’ordine del giorno una breve relazione sull’intensa attività svolta nel 2023 a cura del presidente Bruno Giampaoli; quindi il consuntivo e il preventivo a cura del gestore del bilancio Francesco Silvestri e infine la vice presidente Manuela Ricci relazionerà sulle gite e le visite guidate. Un ordine del giorno essenziale per assolvere al dovere istituzionale. Nell’occasione sarà ancora possibile iscriversi per l’anno in corso. Ricordiamo che Italia Nostra a Massa nel 2023 ha fatto registrare un grande numero di iscritti, in continuo aumento.