‘Assalto’ a uno studio medico. Giovane bloccato e arrestato

Arrestato in flagranza di reato un giovane già noto alle forze dell’ordine nella notte tra sabato e domenica. Lo hanno sorpreso verso le 4,30 all’interno del centro medico che si trova in prossimità dell’uscita autostradale di Aulla, dove forse sperava di trovare apparecchiature informatiche e qualche soldo. L’ultima denuncia a suo carico risale alla vigilia di Natale quando era entrato nel supermercato Carrefour di Serricciolo dopo essersi creato un varco tagliando il vetro della porta con una lama. Allora era stato visto da alcuni operai che lavoravano in un cantiere vicino e che avevano subito allertato le forze dell’ordine. Gli inquirenti stanno ora verificando se il giovane sia l’autore anche di altri furti messi a segno nella zona di Aulla e se abbia agito da solo.

"Le forze dell’ordine, in questo caso la nostra Polizia Municipale con i carabinieri, hanno svolto e svolgono con grande attenzione le attività di controllo del territorio – commenta il sindaco Roberto Valettini – , raggiungendo i risultati che la comunità tutta si aspetta. Così come anche questa amministrazione comunale tiene alta l’attenzione in tema di sicurezza e ringrazia i carabinieri per la bella sinergia e determinazione che si è determinata". Al giovane sono stati concessi gli arresti domiciliari e imposto il braccialetto elettronico.

Michela Carlotti