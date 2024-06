"Asmiu, incapacità organizzativa. Chiediamo le dimissioni di Boghetti"

Asmiu nel mirino dell’opposizione di centrosinistra. Dopo la ’querelle’ con Cgil e Fiadel sulle ferie limitate per i lavoratori, che ha portato allo stato di agitazione, arriva ora il durissimo attacco dei consiglieri del Pd e di Massa è un’altra cosa ad Asmiu e alla giunta. "Non c’è da rallegrarsi – affermano in una nota firmata da Ricci, Zaccagna, Alberti, Santi, Dell’Ertole, Tarantino e Carioli – quando le cose nonvanno bene, e di certo non siamo quella minoranza riottosa che gode nel veder non funzionare l’importante sistema di raccolta differenziata. Esiste una differenza sostanziale tra la realtà quotidiana e quella virtuale, spazio in cui il centrodestra presenta le sue proposte propagandistiche. La città, purtroppo, è vittima dell’incapacità organizzativa dell’azienda municipale Asmiu".

I consiglieri elencano una serie di problemi: "E’ evidente che la macchina organizzativa non funziona – continuano –. Intere zone della città vedono i mastelli della raccolta differenziata abbandonati fuori dalle porte, non raccolti. La zona di Marina, meta di turisti, è visivamente degradata, con bidoni colmi e maleodoranti nel lungomare. Dopo sei anni di governo, di chi è la responsabilità? Dei consiglieri della minoranza? Degli stabilimenti balneari o dei pubblici esercizi? Crediamo fermamente che la città meriti molto di più. Dall’insediamento della nuova amministratrice Sabrina Boghetti, in carica da quasi un anno, abbiamo assistito a numerosi tentativi di confronto in commissione. Nonostante il tempo trascorso e le decisioni prese – tra cui la mancata nomina di un direttore e gli avanzamenti di carriera dei neoassunti – se non è in grado di gestire un’azienda strategica come Asmiu le chiediamo di dimettersi. E chiediamo le dimissioni anche dell’assessore all’ambiente Roberto Acerbo, responsabile della supervisione del servizio, invitando il sindaco a trovare al più presto una governance capace e autorevole".