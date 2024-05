Asl, terminati gli interventi a Carrara

Si è riunita la ’cabina di regia’ istituita dagli enti interessati e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per fare il punto sugli interventi previsti nel piano di riorganizzazione dell’Asl. Per quanto riguarda la nuova Casa di Comunità di Massa, l’Asl ha comunicato che, dopo aver incontrato l’impresa, sono in via di definizione gli ultimi aspetti progettuali e si confida che nel mese di luglio si possa dare avvio al cantiere. A Carrara gli interventi sono terminati: piano rialzato, ex Pronto soccorso, ambulatori mobili e che i primi trasferimenti delle attività sanitarie partiranno dal 15 maggio e dal 25 maggio saranno trasferite anche i servizi previsti nella palazzina H. Di fatto, entro il mese saranno completati i trasferimenti. Infine, nella Rsa di Fossone, destinata a ospitare le cure intermedie adesso al Monoblocco, stanno proseguendo i lavori di rifinitura degli interni che dovrebbero termina entro giugno.