ASL a caccia di medici per le case circondariali di Massa Carrara

Non ci dovrebbero essere soluzioni per l’emergenza medici neppure nel 2024 e così l’Asl prova a muoversi di anticipo con i bandi di selezione destinati a formare graduatore per incarichi temporanei che possano dare soluzioni anche a breve termine. Due bandi quelli delle ultime ore dedicati agli incarichi temporanei: uno per l’assistenza primaria a rapporto orario nelle postazioni di continuità assistenziale; l’altro riguarda l’assistenza penitenziarie nelle carceri che si trovano nel perimetro di area vasta, compresa la casa circondariale di Massa. Per quanto riguarda la continuità assistenziale, e graduatorie saranno utilizzate per il conferimento di eventuali incarichi provvisori, a tempo determinato e di sostituzione per il 2024 nelle postazioni territoriali dell’Asl, nonché per la predisposizione di un elenco di medici disponibili a coprire assenze improvvise dei medici già incaricati non coperte dallo scambio del turno. I medici interessati sono invitati ad indicare nella domanda una o più zone-distretto di svolgimento della propria attività, e ci sono anche quelle delle Apuane e della Lunigiana.

Gli incarichi temporanei saranno conferiti, di norma, per 24 ore settimanali e, ove possibile, per una durata non inferiore al trimestre. Si precisa che nello stesso periodo non sarà possibile svolgere attività di Assistenza primaria a rapporto orario in più di un ambito territoriale della Azienda Usl toscana nord ovest o in altre Aziende Usl e bisogna garantire le reperibilità. Per quanto riguarda invece l’assistenza penitenziaria, la graduatoria servirà per incarichi temporanei che riguarderanno nella nostra provincia gli istituti di Massa e Pontremoli. Incarichi di almeno 24 ore settimanali e per non più di 12 mesi e comunque fino al momento in cui viene individuato il medico titolare. Per entrambe le selezioni, le domande devono essere presentate entro il 3 novembre.