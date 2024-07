Nasce l’asilo dei nonni. Casa famiglia per anziani bisognosi di compagnia

Zeri (Massa-Carrara), 19 luglio 2024 – Un’inaugurazione speciale si è svolta nei giorni scorsi fa a Patigno, frazione del comune di Zeri. Ad aprire le porte è stato l’Asilo dei Nonni, una casa famiglia per anziani davvero unica. L’iniziativa è partita da Cristian e Giorgia, due giovani che hanno deciso di mettere in campo le proprie professionalità al servizio degli anziani. Una novità nella splendida vallata di Zeri, dove ormai, come in tutto il resto della Lunigiana, la popolazione non più giovane è quella più numerosa. Ma niente paura, qui c’è una famiglia pronta ad accogliere nonni autosufficienti o semiautosufficienti che hanno bisogno di un po’ di compagnia. Ma da dove nasce questo servizio?

"L’Asilo dei nonni nasce da un’idea di voler stare a contatto con persone che ne hanno bisogno. Dalla voglia di avere un lavoro che non faccia allontanare dai propri cari e dalla necessità che ha Zeri di avere una casa famiglia che fino ad ora mancava – spiegano Cristian Vergassola e Giorgia Recoldi – La nostra è una struttura gestita a livello famigliare, infatti siamo una coppia e siamo accompagnati in questo cammino dalla nostra bambina Maya, che ha appena compiuto dieci anni, ci supporta e sa essere una brava nipote per tutti i nonni dell’asilo e li sa intrattenere e divertire. I nonni che sono ospiti qui da noi vivono totalmente all’interno della nostra famiglia quindi mangiano con noi, passano il tempo con noi, ci aiutano a fare da mangiare le golosità che preferiscono e sono parte integrante del nostro vivere la quotidianità. Cerchiamo di tenere i nostri nonni attivi il più possibile con passeggiate, gestione di piccoli animali, giochi di gruppo, attività laboratoriali e molto altro. In poco tempo abbiamo creato una compagnia che si ritrova praticamente tutti i pomeriggi composta dai nonni dell’asilo e dal vicinato".

L’obiettivo, spiegano, è dare una vita serena agli anziani che purtroppo non possono essere accuditi dai figli e dai nipoti poiché i ritmi di lavoro sono sempre più pesanti, e i parenti hanno sempre la porta aperta e la possibilità di soggiornare qui da noi nel tempo libero per stare vicino ai propri cari. Una novità è il fatto che l’asilo è aperto anche per permanenze giornaliere, per chi volesse trascorrere qualche ora in compagnia e poi tornare a casa propria. La struttura è pronta ad accogliere, con pernotto, quattro persone, ma presto i letti diventeranno sei. E come in tutte queste attività, si tratta di un lavoro di scambio. "Il Comune, il sindaco, ma anche la comunità di Zeri ci hanno dato il loro appoggio, contenti dell’idea – ci spiegano – e stare insieme ai nonni vuole dire avere tanta serenità e tranquillità. Per ora le persone che sono state qui da noi ci hanno regalato davvero dei bei momenti, sia divertenti che emozionanti, e vedere che si sentono a loro agio ci fa sentire che stiamo facendo un bel lavoro. Quando i parenti ci dicono che li vedono sereni e contenti è una grande soddisfazione".