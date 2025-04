Asd Polisportiva Pontremolese: 60 anni di sport e valori a Pontremoli

Il 18 marzo sono venuti in classe Pietro Ferdani e Silvano Marcucci, presidente e co-fondatore della Asd Polisportiva Pontremolese. L’associazione, che da poco ha festeggiato i 60 anni, nasce con l’atletica leggera. Nel 1982 si aggiunge il basket, per iniziativa, tra gli altri, del professor Marcello Borzacca, a cui è intitolato il palasport di Pontremoli; da una decina d’anni il basket è aperto alle ragazze, anche giovanissime. L’atletica viene praticata allo stadio Lunezia, mentre a basket si gioca al Pala Borzacca. Si gareggia a tutte le età, a livello regionale, ma ci ha colpito vedere, nel video che ci ha mostrato Ferdani, nostri coetanei correre, saltare e tirare a canestro in tante località sparse per l’Italia. Al di là delle gare, i nostri ospiti ci hanno parlato dell’importanza degli allenamenti, condotti da allenatori qualificati, all’insegna dell’impegno individuale e della gioia di stare insieme. Marcucci, da appassionato allenatore, ci ha parlato degli aspetti valoriali. Lo sport insegna la solidarietà e il rispetto verso persone e regole, e aiuta a esprimere la parte migliore di noi. Nello sport ci si addestra ad affrontare situazioni di sacrificio, si impara la lealtà e il valore positivo della sconfitta, che bisogna prendere come un insegnamento per migliorarsi, nello sport come nella vita. Stimolato dai compagni che praticano le arti marziali, Marcucci ci ha parlato anche di come gli sport di contatto ci insegnano un più corretto rapporto con il corpo, nostro e degli altri, un aspetto delicato e importante alla nostra età.