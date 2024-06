Arte ed emozioni con ’Treccani Esperienze’ . Il pacchetto d’elite per cultura e turismo

CARRARA

Due notti in hotel in un palazzo del Seicento a Pietrasanta. Presenza di uno scultore come guida. Visite private e workshop dedicati in contesti esclusivi. Assistente di viaggio dedicato in loco. E una cena in cava sotto le stelle. Tutto al ‘modico’ prezzo di 2.700 euro a persona. E’ il pacchetto di ‘esperienza’ nelle città del marmo, da Carrara a Pietrasanta, che offre per la prima volta Treccani Esperienze, società coordinata dall’Istituto della Enciclopedia Italiana. L’iniziativa dei percorsi tematici tra le eccellenze italiane, con partecipazioni esclusive alle più importanti manifestazioni culturali, incontri con artisti ed esperti in contesti unici, nasce nel 2021. Allora era riservato ai soci. Con il tempo si è ampliato, con l’obiettivo di proporre i ‘tanti modi’ di vivere la cultura. Nel 2024 il progetto "si amplia come completamento di un percorso iniziato tre anni prima con l’obiettivo di creare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale attraverso il viaggio".

Così fra le esperienze che propongono la Sicilia o Matera compare un enorme blocco di marmo bianco che si staglia verso il cielo azzurro come il monolite di Stanley Kubrick di Odissea nello Spazio. Tre pacchetti di date, uno già concluso, dal 31 maggio al 2 giugno, uno in arrivo, dal 21 al 23 giugno, e uno dal 27 al 29 settembre, in formula full optional ma ‘riservata’ fino a un massimo 12 persone e, come detto, a partire da 2.700 euro a testa. Ma cosa offre l’esperienza del marmo, chiamata Materia Viva? Al di là della ‘poesia’ descrittiva, che propone di seguire "le venature del marmo, una materia che ha attraversato i secoli senza mai perdere il suo fascino.

Una materia legata a Carrara e al territorio, da scoprire in un’esperienza che attraverso le storie dei protagonisti, le tecniche scultoree, le cave e gli studi d’artista ne restituisce tutto lo splendore", Treccani Esperienze si allarga fino a Pietrasanta. Come guida propone l’artista, attivo a Carrara, Filippo Tincolini. Fondatore del laboratorio di scultura TorArt, accompagnerà i visitatori per tutta l’Esperienza. "Il suo lavoro esplora le soluzioni offerte dalle nuove tecnologie, senza trascurare la lezione della scultura classica e tradizionale. Le sue opere sono state protagoniste in esposizioni nazionali e internazionali, in affermate gallerie e importanti istituzioni artistiche", la descrizione sul sito.

Visita nella "cava privata di Fabio Viale", la "Cava del Falco di proprietà dello scultore contemporaneo, artefice del recupero del lago della cava e del suo ecosistema. Dopo l’incontro con l’artista, avrai la possibilità esclusiva di salire a bordo della sua opera Aghalla (2002), una piccola imbarcazione galleggiante ricavata da un unico blocco di marmo". La cena? A Cava Michelangelo, che per una notte "sarà teatro di un evento esclusivo, dedicato agli ospiti Treccani Esperienze: prenderai posto a una cena all’interno della cava, splendente e immobile sotto il cielo stellato, in compagnia di un’esibizione musicale". E a dormire? In hotel, un palazzo del Seicento nel cuore di Pietrasanta.

Francesco Scolaro