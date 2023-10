Arte e nuove tecnologie con Massimo Carozzi

Prosegue il calendario di eventi del festival Carrara Suoni Aperti ‘Vén Chì’ di Aps Oltre. Appuntamento questa sera alle 16 al Fac in via Finelli 22, con l’iniziativa Safari curata da Massimo Carozzi. La proiezione sonora ideata e realizzata da Massimo Carozzi è stata presentata per la prima volta a Bruxelles, nel Palazzo di Charles de Lorraine, nel 2012. L’opera, rielaborata sotto forma di immagini sonore, mixate e diffuse dallo stesso Carozzi, consiste in una raccolta di materiali provenienti dall’archivio di registrazioni ambientali del gruppo Zimmerfrei. Gli spettatori potranno assistere collettivamente ad un concerto fatto di composizioni sonore in un ambiente molto suggestivo, come lo studio Fac di via Finelli. Artista sonoro, musicista e sound designer, Carozzi esplora la relazione fra suono, immagine, scena, letteratura e spazio. Si è occupato del sound design di numerosi documentari, film, spettacoli teatrali e di danza, in solo e collaborando con scrittori, registi, coreografi, artisti visivi. A seguire è in programma alle 18.30 il progetto sperimentale ‘Connessioni’, in cui lo spettatore potrà immergersi nell’arte del pittore sonoro del festival, Alessio Mosti, la sassofonista Ilaria Faedda, il pianista Andrea Belmonte e la mosaicista Xenia Guscina. La serata prosegue in piazza delle Erbe, dove verrà offerto il cibo di Na Ringa n do e l’aperitivo del Greg. A partire dalle 15 e fino alla conclusione della serata, in piazza Gramsci ci sarà uno dei momenti più attesi di tutta la manifestazione: la battle rap di ‘Sam the Same’, con la partecipazione di Bella Espo e Gasbo. Sarà il momento di ascoltare le voci più interessanti del panorama rap italiano e i temi di attualità del momento, come il diritto d’autore e la libertà di espressione.