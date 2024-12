Arrivano regali al Noa per i piccoli pazienti di Pediatria

Tanta allegria e un momento di lieta spensieratezza è arrivato nella Pediatria dell’ospedale Apuane di Massa, grazie all’inaspettata visita di Babbo Natale (nella foto) con il suo sacco pieno di doni, pronti per essere consegnati ai piccoli pazienti, sotto gli occhi felici delle loro mamme. Babbo Natale, alias Mario Maestrelli dell’Associazione musica e spettacolo di Massa (Aics), era accompagnato dal suo fido Elfo. Il direttore della Pediatria di Massa, Graziano Memmini, ringrazia sentitamente la Galleria Maremonti di Massa e la sezione di Massa Carrara di Telefono Azzurro per questa bellissima iniziativa e per aver donato ai piccoli pazienti tanti bei giocattoli.