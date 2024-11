Arriva ’Nonni sicuri’. Corsi di primo soccorso

Situazioni di pericolo o di emergenza in famiglia? Arriva ’Nonni sicuri’. Un’iniziativa ideata dalla Fondazione dottor Ezio Pelù Onlus che mira per la prima volta a supportare la figura del nonno, sempre più spesso coinvolta nel difficile compito di gestire quotidianamente i nipoti sin dalla prima infanzia. Informazioni e strumenti utili saranno offerti durante i corsi formativi (gratuiti) della durata di tre ore che si svolgeranno nella sala conferenze della Fondazione il 2, 4 e 6 dicembre dalle 15 alle 18. Ai partecipanti saranno illustrate le tecniche e le procedure per sapere sempre come reagire al meglio per la salvaguardia della salute dei nipoti e non solo, dalla disostruzione delle vie aeree al contenimento della manifestazione allergica, dalla rianimazione all’utilizzo del defibrillatore. I corsi saranno tenuti da due istruttori dell’Associazione Nicco Testini di Firenze. Saranno ammessi fino a 30 partecipanti per ogni edizione a partire dalla prima che si svolgerà nelle date già menzionate.

"Si tratta di un’iniziativa – ha spiegato il presidente della Fondazione, Carlo Manfredi – necessaria all’addestramento base dei nonni che, in questo modo, in caso di emergenza sapranno intervenire tempestivamente ed efficacemente a tutela della salute dei loro nipoti in attesa dei soccorsi. I bimbi potrebbero recarsi piccoli traumi oppure soffrire di attacchi di epilessia, per questo è importante avere chiare le manovre di primo soccorso. Al termine della formazione, inoltre, sarà rilasciato un attestato di partecipazione".

L’iniziativa è stata presentata ieri nella sede della Fondazione dal presidente Carlo Manfredi, da Marco Pedroni ed Elisa Callegari per Nicco Testini Firenze e dal presidente della Misericordia di Massa, Bruno Ciuffi, la quale fornirà appoggio logistico e si occuperà della gestione delle prenotazioni. Per dare l’opportunità a tutti gli anziani di partecipare la Misericordia di Massa ha messo a disposizione il servizio di accompagnamento ai corsi. L’iscrizione è gratuita (ed è aperta anche alle neomamme e alle badanti che vorranno approcciarsi alle tecniche di primo soccorso) basta inviare una mail all’indirizzo [email protected] oppure chiamando il numero 058543742.

I.V.