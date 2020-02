Massa, 24 febbraio 2020 - Un letto di nuvole bianche che si distende a perdita d’occhio. Un mare ‘morbidissimo’ da cui spuntano le cime delle Apuane: isole in un oceano senza fine. Una prospettiva magica immortalata lunedì 24 febbraio negli scatti e nel video della guida ambientale escursionistica, Andrea Ribolini: le foto e il filmato mostrano tutta la bellezza della catena montuosa in una giornata davvero particolare.

Immagini riprese dalla cresta dello spallone del Sagro e dalla vetta del Monte Sagro. Spuntano, tutt’intorno, le vette del Pizzo d’Uccello e l’Appennino Tosco-Emiliano. Un caldo sole primaverile illumina tutto lo spazio che si apre sopra le nuvole. Un panorama da ‘aquile’, o da veri escursionisti: meglio non avventurarsi così in alto senza la dovuta attrezzatura, un giusto allenamento e una lunga esperienza alle spalle. E sotto quella morbida coltre bianca, c’è il brulicare di un’umana quotidianità, fatto di auto e smog che sfrecciano sul nero asfalto, che va dalla costa apuo-versiliese fino alla Lunigiana. Ma tutto è lontano e silenzioso, nascosto in fondo a un magico mare di nuvole che lambisce gli scogli delle Apuane.