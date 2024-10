Apua Park, bimbi protagonisti. Le attività per i più piccoli conquistano le famiglie

Un’occasione per conoscere le offerte didattiche, formative, culturali e sportive del territorio dedicate ai bambini che domenica ha richiamato molte famiglie all’Apua Park di Marina di Massa. Nell’area verde sul litorale l’associazione culturale ‘Allegramente’ ha organizzato l’evento gratuito Apua Kids dedicato ai bambini da 0 a 12 anni proponendo un programma ricco e variegato. Tante le attività in cui sono stati impegnati i piccoli partecipanti all’Apua Kids mentre i genitori hanno potuto avere sulle diverse proposte del territorio. I bambini gratuitamente hanno avuto accesso ai servizi di truccabimbi, consegna palloncini e gadget, area pony e ballato con le Principesse Disney Cenerentola, Biancaneve e Belle, partecipato ai richiestissimi laboratori didattici a cura di Scuole Bilingue di Massa, musicali a cura di Accademia delle Muse di Susanna Altemura e il gettonatissimo ‘Pizza Lab’ a cura di Apua Food & Drink.

I piccoli ospiti inoltre hanno potuto, sempre in modo gratuito, fare un giro sui pony, provare a tirare di scherma, cimentarsi con le arti marziali e rilassarsi con attività di yoga e meditazione. Apua Park per l’occasione si è trasformato in una grande area divertimento in cui, grazie all’associazione ‘Ogni Favola è un Gioco’ i bambini non hanno avuto modo di annoiarsi tra corsa con i sacchi e con l’uovo, il laboratorio su come creare il fantasmino di Halloween e ancora le letture ad alta voce a cura dell’associazione Nati per Leggere di Massa Carrara. Numerosi erano gli stand di settore organizzati per gli ospiti. Partner dell’evento che continua a riscuotere notevole interesse nelle famiglie, è Mutua BVLG. Prossima tappa del format sarà Maremma Kids a Grosseto l’8 dicembre.