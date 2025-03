Apre Seatec: tutto su nautica, vela e mare. Convegni e conferenze

Si apre oggi la nuova edizione, la 22ª, di Seatec-Compotec Marine, nei padiglioni di Imm-Carrarafiere. Come sempre sarà ricco il programma della due giorni di eventi, con incontri, dibattiti, workshop e talk su argomenti specifici in grado di offrire competenze pratiche e spunti di riflessione sui temi più attuali del settore nautico. Il focus di questa edizione verte sul tema dell’innovazione, con incontri che permetteranno ai partecipanti di comprendere gli sviluppi dell’industria nautica, focalizzandosi su argomenti come manifattura, rapporto tra produzione e ambiente e utilizzo dei nuovi materiali, passando infine per le nuove frontiere del design e della sostenibilità, con una particolare attenzione anche alla nautica accessibile senza barriere.

Oltre ai tanti espositori presenti nei padiglioni, ci saranno anche importanti ospiti all’interno del programma 2025 nei vari dibattiti. Importanti tecnici, professionisti e navigatori, racconteranno la loro esperienza sul e per il mare. Inoltre spazio anche al b2b meetings, con incontri tra espositori e buyer internazionali qualificati e aree espositive interattive, per evidenziare le novità nelle varie produzioni. Con il supporto di Arti Toscana, sarà inoltre creata un’agenda di incontri, coinvolgendo i referenti risorse umane dei cantieri.