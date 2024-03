Apre la libreria ‘Giunti al Punto’

Apre oggi a Massa una nuova libreria ‘Giunti al Punto’, all’interno del centro commerciale Mare Monti in via Massa Avenza 32. E da oggi sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 21. Sono oltre 260 librerie ‘Giunti al Punto’ su tutto il territorio nazionale, gestite da libraie e librai competenti e appassionati che consigliano e orientano i clienti nel vastissimo assortimento di titoli, generi e case editrici. Alla clientela sono riservate numerose promozioni nel corso dell’anno e vantaggi speciali come la carta-fedeltà GiuntiCard che conta oltre un milione di titolari, le carte-regalo GiftCard, i Gratta&Leggi e Più Leggi Più Vinci con i quali a oggi sono stati regalati ai clienti libri per due milioni di euro e devoluti a Onlus oltre 950.000 euro. Molto apprezzato anche il servizio di Punto di ritiro in libreria per gli acquisti fatti su Amazon. Numerose le attività di promozione sia per i grandi che per i piccoli lettori: dai laboratori ludico-didattici a conferenze, proiezioni, incontri con gli autori e la partecipazione a festival culturali locali.