Apre il nuovo asilo nido di Mulazzo. Prima campanella per 15 bimbi: "Sostegno essenziale alle famiglie"

Da lunedì, nel Comune di Mulazzo la campanella suonerà anche per gli infanti del nuovo nido "Nenè" di Arpiola. Pronto per accogliere bambine e bambini da 12 a 36 mesi, il nuovo spazio educativo si trova al piano terra dell’edificio scolastico che già ospita la scuola materna ed elementare. Ingresso autonomo dal cortile esterno attrezzato con l’area giochi e, all’interno, nuovi arredi funzionali ed adeguati alle prescrizioni di sicurezza: "Abbiamo fatto degli investimenti qualificanti – spiega il sindaco Claudio Novoa – che permettono di usufruire del Nido in piena e totale sicurezza dentro un edificio scolastico che è, a sua volta, ultramoderno anche sotto l’aspetto antisismico e dotato di isolatori di ultima generazione". Il nuovo asilo funzionerà, con orario 7.30-15, in gestione associata con i Comuni di Pontremoli e Filattiera: "E’ una sorta di distaccamento del servizio associato che fino ad oggi aveva la sua sede esclusiva nel Comune di Pontremoli" – prosegue Novoa – con personale ausiliario ed educativo gestito dalla cooperativa "La Salute" di Lucca, aggiudicataria dell’appalto fatto dal Comune di Pontremoli capofila". Spazio per una quindicina di bimbi ed azzeramento delle liste d’attesa: "Avevamo ancora bimbi in graduatoria – dichiara il sindaco – che ora avranno accesso al nido. Così, diamo un sostegno essenziale alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano o che non hanno la fortuna di potersi appoggiare ai nonni". Con l’obiettivo di abbattere le rette e promuovere la frequenza, il Comune di Mulazzo ha aderito alla misura regionale "Nidi gratis" finanziata con fondi Ue e che integra il contributo Inps "Bonus Nido": andrà a coprire la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps e prevede uno sconto diretto, e non un rimborso, sulla retta di frequenza in favore delle famiglie con Isee fino a 35mila euro.

"Siamo orgogliosi di quest’apertura che abbiamo curato con passione in tutti i passaggi – conclude Novoa Se si vuol promuovere il ripopolamento della Lunigiana, bisogna fornire servizi: auspico che anche altri Comuni lavorino a questa priorità. Un ringraziamento particolare va all’assessore di competenza, Lucia Boggi".

Michela Carlotti