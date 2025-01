Approvato bilancio. Irpef e Imu invariate

Approvato il bilancio di previsione 2025-27 con conti in ordine e migliori servizi ai cittadini. L’amministrazione Martelloni quest’anno ha approvato il bilancio di previsione in largo anticipo. Al centro degli obiettivi del sindaco lo sviluppo del territorio, che sta procedendo come da programma. Molte sono state le opere completate e numerose sono quelle già avviate o in fase di ultimazione. Parcheggi, scuole, piazze, strade, frane, riqualificazione dei quartieri, messa in sicurezza e recupero di palazzi storici sono solo alcuni dei progetti finiti o in corso, il tutto sempre a beneficio della comunità. Tra questi importante l’intervento di palazzo Ferrari, dove sono collocati l’ufficio tecnico, l’ufficio urbanistico e protocollo, per manutenzione straordinaria di oltre 50mila euro. Confermati in quantità e qualità tutti i servizi alle persone. Rimangono invariate le tariffe comunali Irpef e Imu, confermate le fasce di esenzione Isee. Continua inoltre la lotta all’evasione fiscale: affinché i cittadini possano pagare meno tasse è necessario che paghino tutti la propria parte. Per quanto riguarda le scuole garantito il servizio scuolabus e quello della mensa nonostante le difficoltà vissute durante l’anno appena trascorso e che hanno coinvolto numerosi comuni lunigianesi. Confermate le risorse nel sociale con un investimento Sds di oltre 250 mila euro. Oltre agli investimenti nel sociale, anche questa volta non mancano quelli nella cultura e in quelle manifestazioni che saranno recuperate come il premio Lunigiana Storica, Olea Lunae e altri eventi che andranno a valorizzare il Castello Malaspina di Terrarossa. Un risultato che rende orgogliosa tutta la nuova amministrazione che sin da subito ha dimostrato il suo impegno concreto nei confronti dei cittadini. "Ringrazio la mia squadra, gli uffici comunali e l’assessore al bilancio Omar Tognini per l’ottimo lavoro svolto – afferma il primo cittadino –. Continua il nostro impegno verso la comunità come dimostrano tutti i risultati raggiunti, i cantieri attualmente aperti e quelli programmati. Abbiamo la nostra visione di questo territorio e la stiamo realizzando. Nei prossimi anni ci saranno delle belle novità e non vediamo l’ora di condividerle con i nostri concittadini".