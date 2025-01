Aperto il presepe meccanico della Rocca

Hanno sostenuto spese consistenti senza nessun aiuto per rinnovare una tradizione lunga 55 anni e da quattro fermata dalla pandemia. Hanno anche pulito la strada per il castello Malaspina in modo da consentire il passaggio dei visitatori. Uno sforzo enorme quello dei volontari che hanno ridato vita allo storico “Presepe Meccanico della Rocca” nella chiesa del Carmine che sia avvia ora alla chiusura la sera dell’Epifania dopo l’arrivo dei Re Magi con i loro doni. Il Presepe è ancora visitabile, sempre con ingresso gratuito ma a libera offerta per coprire le ingenti spese: fino a sabato il pomeriggio (ore 15,30-18), domenica e il giorno dell’Epifania anche al mattino (10,30-12). I Presepisti che si sono armati di buona volontà ed impegnati in questi mesi di lavoro per riattivare il Presepe, ringraziano don Michele, nuovo parroco della Rocca che li ospita, la Diocesi per la collaborazione nella gestione delle visite, i gruppi Masci e Agesci Massa2, e per il gratuito patrocinio Regione Toscana e Comune.