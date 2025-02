Aperti i bagni pubblici del paese. Accordo fra Pro loco e Comune

Buone notizie per tutti i turisti e i visitatori che decideranno di trascorrere il fine settimana nel borgo di Colonnata. Grazie all’accordo trovato tra amministrazione comunale nella persona dell’assessore al Turismo Lara Benfatto e Pro loco Codena, da oggi e per ogni fine settimana fino a Pasqua i bagni pubblici saranno aperti ai turisti. Dopo La Pasqua e in vista della bella stagione i bagni saranno invece aperti tutti i giorni. L’accordo va a soddisfare le esigenze dei numerosi turisti che in questa stagione scelgono di andar a visitare Colonnata, ma si propone anche di sollevare le attività commerciali del paese, che in assenza di bagni pubblici vengono prese d’assalto dai visitatori che hanno la necessità di usare i servizi igienici.