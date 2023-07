Aperitivo in tranquillità per i genitori Giochi e spettacoli per i bambini

Aperitivo e cena di coppia, ma i bambini? Federica Savarola, titolare del Bar ‘Caffè e Parole’ nella piazzetta di via San Leonardo a Marina di Massa, si è posta il problema guardando i suoi clienti ha notato che diverse famiglie, per passare una serata serena, erano costrette a lasciare il cellulare ai loro piccoli. Da qui nasce l’idea di un progetto. "E’ meglio – spiega – farli divertire che lasciarli al tavolino con il cellulare in mano, mentre i grandi possono godersi il loro aperitivo o una cena tranquilla. I nostri bambini devono sfogare la loro creatività, la loro voglia di muoversi". Ed ha organizzato giocghi, spettacoli, intrattenimento poi cena a base di hot dog, bibita e patatine . "Per rendere possibile il tutto ho chiamato Mario Menestrelli e Alessandra Berti dell’Aics Musica e Spettacolo Aps Massa. Professionisti del settore, saranno gli autori delle attività". Per i piccoli più golosi, Federica è specializzata anche nella vendita di prodotti artigianali: biscotti o pasticcini con i personaggi dei cartoni creati dal pasticcere. Aperto da marzo 2017 il bar si chiama ‘Caffè e Parole’ perché "ogni cliente è il benvenuto e qui è come se fosse a casa. Due parole e due chiacchiere. Sono socievole e ascolto sempre tutti. Diamo un’offerta completa a turisti e residenti per passare una piacevole serata. Ringrazio la Inn Communication per le locandine che mi hanno permesso di fare conoscere il mio progetto".