Anticipazioni sulle novità per l’estate 2025

Le novità in cantiere per il Palio delle Valli 2025 sono molte, a partire dalla rimodulazione delle squadre sempre nel rispetto della localizzazione geografica dei paesi. Anche i giochi subiranno modifiche: alcuni verranno scartati, altri verranno proposti in quanto significativi per il loro legame con la tradizione, come quello della “tragia”, gioco simbolo di Gassano. Le regole per partecipare rimarranno le stesse: le squadre saranno composte da residenti ed ex-residenti dei paesi in gara, ma i minorenni potranno essere presi in prestito da paesi esterni (effetto del calo demografico!) e potranno partecipare come componenti di un’unica squadra. Ogni gioco si svolgerà secondo il regolamento stabilito con modalità diverse, a eliminazione diretta, con triangolari o classifiche. Il Palio sarà ancora itinerante e per la prossima stagione si svolgeranno 3 o 4 serate in ogni valle della squadra partecipante. Gli organizzatori avranno funzioni di coordinamento e saranno invece le squadre stesse ad organizzare i giochi che hanno avuto la possibilità di scegliere a seconda della posizione raggiunta nella classifica stilata alla fine del Palio dell’edizione passata: così, ad esempio, il Gragnola, squadra vincitrice della scorsa estate, ha avuto la possibilità di esprimere la propria preferenza per prima, scegliendo di occuparsi del calcetto. Altri esempi? L’Alta Aulella il biliardino, Equi il gioco della spugna; a Soliera sono andate le freccette mentre l’Arcinaso, il labirinto.