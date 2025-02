Antenna 5G, nuovo incontro pubblico

“Tu conosci il 5G?“ Se ne parla da mesi, da quando un’importante azienda milanese ha preso di mira la Lunigiana, con la volontà di realizzare varie antenne. I cittadini di molti paesi di sono mobilitati, in particolare Villafranca e Bagnone, per due antenne che sorgeranno a Filetto e a Leugio.

E dopo una prima conferenza molto partecipata, ne è in programma un’altra, organizzata dal Comitato Stop5G della Lunigiana domani alle 14 al cinema ‘Città di Villafranca’. Sarà un’occasione per approfondire le tematiche relative alla tecnologia 5G, con la partecipazione di illustri esperti nel campo. I relatori della conferenza saranno Fiorenzo Marinelli, biologo, che ha lavorato come ricercatore scientifico per oltre 30 anni all’Istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Bologna e ha condotto studi sugli effetti genetici su cellule umane della radiazione del cellulare Gsm e dei radar e sta conducendo ricerca sugli effetti cellulari del Wi-Fi e del 5G. Fiorenzo Marinelli ha dedicato la carriera alla ricerca degli effetti di radiazioni elettromagnetiche sulla salute umana; Francesca Romana Orlando, giornalista e attivista, vicepresidente dell’associazione A.M.I.C.A, nota per il suo impegno nella divulgazione delle problematiche legate all’elettrosmog e alla difesa della salute pubblica. E ancora Corrado Malanga, ricercatore, ex professore di chimica organica all’università di Pisa. Ha condotto numerosi studi nel campo della sintesi organica, nella descrizione dell’universo olografico e frattalico, sulla coscienza umana, offrendo prospettive uniche sulle interazioni tra tecnologia e biologia e Marina Pittau, sindaco di Mattie in provincia di Torino, il primo comune “Stop 5G“ in Val di Susa. La sua amministrazione è la prima ad aver deliberato, in base al principio di precauzione, contro la sperimentazione del 5G, in tutela della salute dei cittadini.

"Invitiamo - dicono dal gruppo - tutti i cittadini, le istituzioni politiche, mediche e scientifiche e chiunque sia interessato a partecipare. Che siate scettici, persone che non conoscono l’argomento o semplicemente curiosi di fare domande, questa conferenza è un’opportunità per confrontarsi e approfondire le conoscenze sul 5G e le sue implicazioni. Il confronto e il dialogo saranno fondamentali per prendere decisioni informate sul futuro delle comunità. La partecipazione è essenziale per acquisire conoscenza, la propria libertà di pensiero individuale e la costruzione di un futuro più consapevole e responsabile".

Monica Leoncini