Anpi Tresana presenta 'Le atrocità di Mussolini' per l'anniversario della Liberazione

L’Anpi di Tresana organizza domani, alle 16.30 nella sede di Barbarasco, la presentazione del libro “Le atrocità di Mussolini. I crimini di guerra rimossi dell’Italia fascista” (Edizioni Alegre) con la presenza di Ivan Serra, autore della postfazione. Un incontro che dà il via alle attività celebrative per gli 80 anni dalla Liberazione dal nazi-fascismo. Ritorna in libreria un importante volume censurato negli anni Ottanta e oggi ripubblicato per Edizioni Alegre grazie agli sforzi di Ivan Serra, che sarà presente con gli attivisti dell’Anpi per ragionare degli efferati crimini fascisti in Africa, nelle campagne in Albania e Grecia.

"Le storie di questo libro e del suo autore sono davvero particolari e significative di come l’Italia (non) abbia voluto raccontare questi crimini – precisano gli organizzatori –. Il libro torna infatti disponibile dopo oltre trent’anni dal momento in cui la casa editrice di allora decise di non pubblicare il materiale che il giovane ricercatore Michael Palumbo, annunciò al New York Times con la scoperta dei documenti della Commissione delle Nazioni Unite sui Crimini di Guerra (Unwcc). Sarebbe stato scoperchiato un vaso di Pandora portando alla realizzazione del documentario Fascist Legacy di Ken Kirby (BBC, 1989), basato sulle ricerche di Palumbo, e alla stesura di questo saggio “fantasma” all’epoca ampiamente annunciato e atteso".

"Clamoroso il caso della foto che si trova nella copertina del libro - conclude l’Anpi - la foto ritrae la fucilazione di cinque ostaggi sloveni da parte delle truppe italiane durante l’occupazione italiana della Slovenia (1941-1943), eppure chiunque faccia una ricerca in rete troverà decine di locandine di iniziative dedicate alle Foibe dove l’utilizzo della foto fa pensare che siano italiani fucilati da partigiani di Tito".