"Anniversario d'argento per i promotori del ciclismo paralimpico: 25 anni di amore e passione"

E’ un primo maggio speciale per Nicodemo Fioravanti e Samanta Cavaldonati (nella foto). I noti organizzatori della gara internazionale di ciclismo paralimpico “Due Giorni del Mare” festeggiano quest’oggi le nozze d’argento. A distanza di 25 anni l’amore tra i due è rimasto ancora intatto, accresciuto negli anni dalla nascita della figlia Sofia, come immutate sono rimaste la complicità e la grande passione per il ciclismo, sport nel quale continuano a spendersi. Anche la nostra redazione si unisce agli auguri di felice anniversario.