Animosi: annullato lo spettacolo con Drusilla Foer

A seguito del perdurare dell’indisposizione di Drusilla Foer, la produzione dello spettacolo ha annullato per questa stagione tutta la tournée di ’Venere nemica’, comprese le date previste al Teatro degli Animosi di Carrara mercoledì 8 e giovedì 9 maggio. Il nuovo titolo in sostituzione nel cartellone promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus è ’Le solite stronze’ di e con Carlotta Vagnoli, in programma lunedì 22 e martedì 23 aprile. Si tratta di un monologo inedito che sintetizza il suo punto di vista sul ruolo delle donne nella società attuale e di come chi non corrisponde allo stereotipo della brava donna ’angelo del focolare’ sia tacciata di essere una stronza. In un mondo fatto a misura d’uomo, anche essere una stronza diventa una questione di sopravvivenza.

I possessori degli abbonamenti A e C, se lo desiderano, possono chiedere il rimborso del rateo abbonamento per ’Venere nemica’, entro lunedì 15 aprile, presentando il tagliando originale alla biglietteria del Teatro, altrimenti possono utilizzare l’abbonamento in loro possesso per assistere al nuovo spettacolo, abbonamento A lunedì 22 aprile, abbonamento C martedì 23 aprile. Gli spettatori che hanno acquistato il singolo biglietto per lo spettacolo di Drusilla Foer alla biglietteria degli Animosi possono richiedere il rimborso, sempre entro il 15 aprile, presentandosi in biglietteria con il tagliando originale. Per informazioni, tel. 0585 641419 (ufficio cultura).