Anffas e Cai, note e trekking. Un concerto in rosa e passeggiata sui sentieri

CARRARA

Doppio appuntamento con il Cai di Massa e Carrara che per domenica propone un concerto e una passeggiata lungo il ‘Cammino di Aronte. Il primo appuntamento è alle 11,30 nella sede Anffas di via Castellaro in località Anderlino con il concerto di musica popolare del gruppo ‘Le figliole’: un progetto tutto al femminile nato a Pistoia durante le ultime note di un Cantarmaggio, dall’amicizia e dalla passione che accomuna sei giovani ragazze. Protagonista sarà la musica proveniente da tutto il mondo, con ritmi e suoni diversi, ma che ha in comune emozioni ed esperienze quotidiane in cui tutti ci possiamo riconoscere. Amicizia e passione per la musica popolare, la curiosità di scoprire, conoscere nuove tradizioni e la voglia di cantare e raccontare le loro storie, che ha spinto queste sei donne ad iniziare un percorso che vede protagonista la musica proveniente da tutto il mondo. Un appuntamento che rientra nella dodicesima edizione di ‘Musica sulle Apuane’, il festival culturale in quota del Club alpino italiano Massa a cui ha aderito anche Anffas. Pamela Cerchi (voce, charango, tamburelli, marranzano), Rachele Giannini ( voce, chitarra classica, chitarra battente), Satì Piastrelli (voce, tamburi a cornice, darbuja), Martina Lazzeri (voce, timpano, percussioni), Luisa Arcieri (voce, cajon, percussioni), Teresa Dereviziis (voce, violino) sono accomunate dall’amicizia e dalla passione per la musica popolare, dalla curiosità di scoprire e conoscere nuove tradizioni e dalla voglia di cantare e raccontare storie, lungo questo percorso che vede protagonista la musica proveniente da tutto il mondo.

L’ngresso al concerto è libero. Il secondo appuntamento invece è l’escursione lungo il Cammino di Aronte, organizzata dalla sezione di Carrara del Cai. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 28 giugno inviando una mail a [email protected] oppure telefonando al numero 0585 84.14.44. La partenza è prevista alle 8,30 dall’Anffas mentre la durata del cammino è di circa due ore. I volontari del Cai Carrara metteranno a disposizione le joelette per rendere fruibile il percorso a tutti. La partecipazione all’escursione e il servizio di joelette saranno completamente gratuiti, ma per queste ultime è necessaria la prenotazione entro il 28 giugno. Davanti alla sede del Castellaro ci sarà il Pit stop dei panini di Vincenzo per atleti e per chi si accinge al percorso sui sentieri del monte nel percorso ad anello.